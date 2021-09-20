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В Пентагоне допустили катастрофу для ВВС США

Ян Брацкий
06:50 20.09.2021
По оценкам главы штаба ВВС США Чарльза Брауна-младшего, Вашингтону необходимо отказаться от устаревших истребителей в пользу новейших разработок.
В Пентагоне допустили катастрофу для ВВС США
© Фото: SMG Keystone Press Agency Globallookpress
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К 2035 году Военно-воздушные силы (ВВС) США могут столкнуться с катастрофой - по численности боевых самолетов их обгонит Китай. С таким прогнозом выступил начальник штаба национальных ВВС Чарльз Браун-младший. По его мнению, Вашингтон должен более оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Согласно его словам, за последние десять лет официальный Пекин получил пять новых модификаций истребителей, тогда как США - всего две. Более того, средний возраст американских истребителей составляет 27,37 года, а бомбардировщиков и того больше - 39,19 года. Эксперты допускают, что самолеты китайских ВВС вдвое моложе. Чарльз Браун-младший призвал активнее списывать старые самолеты и приобретать новые.

«Я бы предпочел иметь меньшую боеспособную силу, чем большую пустую силу», - заметил он в интервью журналу Popular Mechanics.

Издание предполагает, что Соединенным Штатам следует отказаться от устаревших A-10 Warthogs, F-16 Fighting Falcons, F-15C Eagles и F-22 Raptor в пользу новых F-15EX Super Eagle и Next Generation Air Dominance (NGAD).

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