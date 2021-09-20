Войска ЗВО после учений «Запад-2021» возвращаются в пункты постоянной дислокации с полигона Мулино и из Белоруссии

Войска Западного военного округа (ЗВО), принимавшие участие в совместных стратегических российско-белорусских учениях (ССУ) «Запад-2021» продолжают возвращение в места постоянной дислокации в Воронежской, Московской, Курской, Ивановской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Тамбовской и Брянской областях после выполнения задач в Республике Беларусь и на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Воинские подразделения совершают марши на железнодорожные станции, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы. Порядка пяти воинских эшелонов уже прибыли в пункты назначения, где специалисты занялись обслуживанием вооружения и военной техники. В пути находятся еще несколько эшелонов с техникой и личным составом.