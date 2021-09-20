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Войска ЗВО после учений «Запад-2021» возвращаются в пункты постоянной дислокации с полигона Мулино и из Белоруссии

Роман Захаров
06:37 20.09.2021
Воинские подразделения совершают марши на железнодорожные станции, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Войска Западного военного округа (ЗВО), принимавшие участие в совместных стратегических российско-белорусских учениях (ССУ) «Запад-2021» продолжают возвращение в места постоянной дислокации в Воронежской, Московской, Курской, Ивановской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Тамбовской и Брянской областях после выполнения задач в Республике Беларусь и на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Воинские подразделения совершают марши на железнодорожные станции, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы. Порядка пяти воинских эшелонов уже прибыли в пункты назначения, где специалисты занялись обслуживанием вооружения и военной техники. В пути находятся еще несколько эшелонов с техникой и личным составом.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всего в учениях «Запад-2021» на территории России и Белоруссии приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Максимальное количество привлеченного на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превысило 6400 военнослужащих.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Окончательное возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября 2021 года.

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