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Миротворцы РФ помогли в прокладке водной магистрали для жителей Нагорного Карабаха

Майя Мусиенко
05:53 20.09.2021
Они обеспечивают безопасность людей во время проведения сельскохозяйственных работ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Миротворцы РФ продолжают оказывать всестороннее содействие жителям Нагорного Карабаха в решении множества вопросов. Так, специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента откликнулись на просьбу главы села Мачкалашен в Мартунинском районе, где было необходимо провести инженерные работы по прокладке водной магистрали вблизи линии разграничения сторон. Планируется, что питьевой водой будут обеспечены порядка 400 человек, сообщает Министерство обороны РФ.

«Специалистами центра гуманитарного реагирования выполняется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности проведения сельскохозяйственных работ, уборки урожая пшеницы, сбора винограда, а также адресной доставки питьевой воды жителям. Проводятся гуманитарное разминирование полей, которые содержат в себе до сих пор неразорвавшиеся боеприпасы, также проводятся гуманитарные акции, направленные на помощь многодетным семьям и переселенцам», – отметил представитель российского миротворческого контингента Александр Зайцев.

До начала земельных работ жителями Нагорного Карабаха российские саперы проводят рекогносцировку и очистку местности на наличие взрывоопасных предметов. В процессе инженерной разведки миротворцы проходят более 500 метров ежедневно.

По словам главы села Мачкалашен Лерника Аванесяна, труба будет проложена от артезианской скважины до горы, где расположится бассейн, из которого будет осуществляться полив виноградных угодий. Общая протяженность водопровода составит примерно пять километров.

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