Более 800 военных приняли участие в тактических учениях в Ярославской, Костромской и Ивановской областях

Сразу в трех регионах страны, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, прошли тактические учения парашютно-десантного батальона и подразделений боевого, тылового и технического обеспечения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Подразделениям соединения предстояло отработать ведение маневренной обороны и наступления как днем, так и ночью.

В рамках проведения учения были отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом. В ходе нее подразделения совершили марш протяженностью более 500 километров, а также осуществили переброску личного состава самолетами военно-транспортной авиации.

В целях усложнения выполнения поставленной задачи боевыми подразделениями условный противник был разделен на небольшие группы и рассредоточен в радиусе 10 километров.

После проведения воздушной разведки комплексами беспилотной авиации (БпЛА) «Орлан-10» и выявления наиболее важных объектов условного противника был нанесен авиационный удар, после чего парашютно-десантные подразделения провели наступление на позиции условного противника, захватив выгодный рубеж.

Кроме того, в ходе учения были отработаны вопросы эвакуация раненых с поля боя и их доставки в полевой госпиталь соединения для оказания медицинской помощи.

После выполнения ближайшей задачи подразделения десантников совершили марш на штатной технике в новый район, расположенный в 50 километрах от площадки десантирования и заняли выгодные рубежи.

На завершающем этапе учения, при поддержке артиллерии, был проведен этап боевой стрельбы парашютно-десантных подразделений в обороне, где были отработаны многочисленные вводные по изменению обстановки в ходе общевойскового боя.

Всего в учении было задействовано более 800 военнослужащих и около 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.