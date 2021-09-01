«Наука побеждать»: как прошел День знаний в военных учебных заведениях

Командующий ВДВ Анатолий Сердюков открывает новый комплекс зданий омского кадетского военного училища - лучший подарок на 1 сентября. На территории в 15 гектаров расположились комфортные спальные корпуса, спортивный комплекс, мастерские и учебные классы. Все это построено всего за 10 месяцев по решению министра обороны Сергея Шойгу.

«В образовательных организациях Министерства обороны России к занятиям приступают свыше двух с половиной тысяч слушателей, более 61 тысячи курсантов (включая 967 девушек), семь тысяч иностранных военнослужащих из 58 государств и 15 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений. В учебные классы и лекционные аудитории пришли целеустремленные молодые люди, чтобы овладеть почетной профессией защитника Отечества. Этому будет способствовать выстроенная, динамично развивающаяся система военного образования, которая адаптирована к современным требованиям войск и быстро реагирует на изменение форм и способов ведения военных действий», - сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Обращение министра обороны в режиме видеоконференцсвязи услышали кадеты и курсанты всех образовательных учреждений ведомства. Военный университет в Москве - уникальный гуманитарный ВУЗ, где готовят переводчиков, экономистов, журналистов и даже дирижеров - сегодня посетил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

«Профессорско-преподавательский состав будет делать все, чтобы вы вышли грамотными, умными, достойными офицерами, а вы со своей стороны должны к этому приложить прилежание, усердие и огромное желание», - заявил Цаликов.

Глава Генштаба Валерий Герасимов - там, где учат той самой «науке побеждать». Именно здесь, в Военной академии Генерального штаба, проходят обучение и переподготовку старшие и высшие офицеры наших вооруженных сил. И не только наших: в этом учебном году заявки на обучение подали военные из 35-ти государств.

Салютом из пушек встречают День знаний в Военной Академии МТО. Здесь на одной территории не только институт, где готовят военных железнодорожников, но и кадетский корпус, которому исполнилось уже 10 лет. Символический ключ знаний юным кадетам вручает замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Одиннадцатилетняя Соня Бубень - одна из 80 девушек, что поступили в петербургский «Пансион воспитанниц Министерства обороны» в этом году. У одного из самых молодых общеобразовательных учреждений страны - уникальная учебная база.

«Это мой класс, это кабинет биологии. Тут мы будем изучать строение человека и животных. Это микроскоп, на котором мы можем рассматривать микробов», - поведала она.

В петербургском пансионе воспитанниц Минобороны обучаются 400 девочек со всей страны. Вот это - зал для фехтования и танцев. Можно оценить, насколько потрясающие здесь условия для занятий. Есть даже зона коворкинга, где воспитанницы в перерывах между занятиями могут читать и обмениваться любимыми книгами.

Девушки проводят экскурсию для куратора пансиона - заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой. Обновленные кабинеты моделирования и роботехники, лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием. Целых 80% воспитанниц закончили учебный год на «четверки» и «пятерки». Такой подготовкой можно гордиться.

«Будущее, дорогие воспитанницы, в ваших руках. Действительно, в этом зале сидят будущие министры, министры культуры, образования, здравоохранения. Не сомневаюсь, что так оно будет, потому что то образование, которое вы здесь получите, даст возможность достигать те цели, которые вы для себя ставите», - указала Шевцова.

В Калининградском филиале нахимовского училища завершен второй этап строительства. Здесь появились новые кабинеты допобразования и спальный корпус. К следующему году юные моряки получат бассейн, каток и стадион.

«Кабинеты... это чудо. Завидую сам, что не живу нахимовцем в это время», - признался Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище с Днем знаний поздравил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. В этом году на первый курс набрали более 550 человек.

Российские вооруженные силы продолжают получать новую технику. Доля перспективного вооружения уже более 70%. И важно улучшать не только боевую подготовку, но и программы обучения будущих военнослужащих, как отметил министр обороны.

«Уверен, что личный состав образовательных организаций Министерства обороны успешно подготовит квалифицированные военные кадры, способные решать любые задачи по обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности», - заверил Шойгу.

День знаний в современных учебных корпусах сегодня встретили тысячи курсантов, слушателей и кадетов по всей стране. В учебный процесс продолжают внедряются самые передовые разработки науки и техники. Поэтому военное образование уже точно стало лучшим в России.