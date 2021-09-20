Спорт ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби Анна Касаткина Матчи 8-го тура чемпионата России по футболу в понедельник, 20 сентября, начались с минуты молчания в память о погибших в Перми. © Фото: Александр Вильф РИА Новости Читайте нас на: ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в столичном дерби в рамках 8-го тура национального футбольного первенства. Встреча на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 1:0. Мяч в ворота соперников отправил на 81-й минуте Антон Заболотный. Команда вырвала победу, играя в меньшинстве. С 13-ю очками ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, «Спартак» с десятью очками — на девятой строчке. Следующая игра «Спартака» состоится 25 сентября с «Уфой», ЦСКА в гостях 27 сентября сыграет с «Нижним Новгородом». Матчи 8-го тура чемпионата России по футболу в понедельник, 20 сентября, начались с минуты молчания в память о погибших в Перми. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика