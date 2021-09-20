Американские военные заявили, что уничтожили одного из лидеров «Аль-Каиды»* в Сирии

США атаковали одного из лидеров запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»*. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он уточнил, что удар был нанесен на северо-западе Сирии и, по предварительной информации, достиг своей цели.

«В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения», - добавил Кирби.

Других деталей в Пентагоне не раскрыли. Как сообщают СМИ, при атаке был задействован беспилотник. Удар, по неподтвержденной информации, был нанесен по автомобилю, в котором ехали трое активистов запрещенной группировки.

«Аль-Каида»* - террористическая организация, запрещена в РФ