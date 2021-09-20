В стране и мире В школе в Вирджинии произошла массовая стрельба Иван Линдеманн Ранения получили по меньшей мере два человека. Всех учеников к настоящему моменту эвакуировали. © Фото: flickr Читайте нас на: В школе в американском штате Вирджиния произошла массовая стрельба. Как сообщает CNN, ранения получили по меньшей мере два человека. ЧП произошло в городе Ньюпорт-Ньюс. Как рассказали в полиции, всех учеников к настоящему моменту эвакуировали. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм рекомендовал жителям избегать этого района и следовать указаниям правоохранительных органов. Других подробностей нападения пока нет. Личность стрелка не установлена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика