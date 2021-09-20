В школе в Вирджинии произошла массовая стрельба
Ранения получили по меньшей мере два человека. Всех учеников к настоящему моменту эвакуировали.
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В школе в американском штате Вирджиния произошла массовая стрельба. Как сообщает CNN, ранения получили по меньшей мере два человека.
ЧП произошло в городе Ньюпорт-Ньюс. Как рассказали в полиции, всех учеников к настоящему моменту эвакуировали.
Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм рекомендовал жителям избегать этого района и следовать указаниям правоохранительных органов.
Других подробностей нападения пока нет. Личность стрелка не установлена.