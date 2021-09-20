Российским учителям могут начать предоставлять скидки на покупку авто

Программу льготного кредитования в России могут расширить, включив в нее работников учреждений госсистемы образования. Такие сведения содержатся в проекте постановления Минпромторга РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Субсидии предоставляются... работникам организаций государственной системы образования», — говорится в проекте постановления.

В настоящее время льготное кредитование на покупку автомобиля доступно приобретающим первый автомобиль, семьям с детьми, сотрудникам государственных медучреждений и гражданам, сдавшим машину старше шести лет и в собственности более года в трейд-ин. Речь идет о скидке в 10% и в 25% — для жителей ДФО, приобретающих авто российского производства стоимостью более полутора миллионов рублей.

Проектом постановления также предлагается включить в программу льготного кредитования электромобили российской сборки. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, скидка составит 25%, но не более 625 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.