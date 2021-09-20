Систему «оплаты лицом» запустили на всех линиях московского метро

Попасть в столичную подземку по Face Pay, системе распознавания лиц, теперь можно на всех четырнадцати линиях Московского метрополитена. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Теперь Face Pay есть во всем метро - мы подключили к тестированию последние пять линий. Если вы ждали, когда ваша линия появится в списках для теста, - это время настало», - говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении.

Система позволяет оплачивать проезд банковской картой, но предъявлять ее не надо. Достаточно просто посмотреть в камеру турникета. Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, нужно заранее зарегистрироваться в мобильном приложении, загрузить фото своего лица и привязать карту.

После завершения тестирования сервис запустят для всех пассажиров метро. А для ее пользователей планируется ввести скидки. Не исключено, что услуга заработает также на МЦК, МЦД и наземном транспорте.