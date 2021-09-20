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Расчеты ЗРК «Бук-М3» отразили «ракетно-авиационный удар» в Курской области

Андрей Аркадьев
18:30 20.09.2021
Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.
Расчеты ЗРК «Бук-М3» отразили «ракетно-авиационный удар» в Курской области
© Фото: Минобороны России
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Расчеты «Бук-М3» на учениях в Курской области уничтожили «самолеты и вертолеты» условного противника в дальней зоне поражения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" зенитного ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО) в Курской области в ходе планового командно-штабного учения успешно отразили ракетно-авиационный удар условного противника. В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха», - говорится в сообщении.

В роли условного противника выступали истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ. Расчеты ЗРК «Бук-М3» произвели более десяти имитационных пусков.

В учениях приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники.

ЗРК «Бук-М3» - новейший зенитный ракетный комплекс. Его отличительными особенностями в сравнении с предыдущими версиями являются увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, а также улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

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