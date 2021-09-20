В стране и мире Путин продлил действие контрсанкций на 2022 год Анна Касаткина Специальные меры в отношении стран, которые ввели ограничения против России, будут действовать до 31 декабря 2022 года. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций на 2022 год. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президент Российской Федерации от 6 августа 2014 года», — говорится в документе. Правительству президент поручил обеспечить выполнение мер для реализации указа и по необходимости внести предложения по изменению срока действия контрсанкций. Указ вступает в силу со дня подписания — с понедельника, 20 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика