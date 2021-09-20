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Сложить оружие: военнослужащие РФ вернули мир в три города провинции Деръа в Сирии

Виктория Ивашечкина
Алексей Дегтярев
05:00 20.09.2021
Группа саперов, метр за метром, прочесывает местность в каждом освобожденном населенном пункте.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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При ведущей роли России продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в сирийской провинции Деръа.

Триколор для жителей Сирии стал символом мирной жизни. Они знают, что пока улицы патрулирует российская военная полиция, бои не начнутся снова. Российская техника на дорогах - это гарант безопасности в городах и деревнях.

Центр по примирению враждующих сторон только за последний месяц вернул мир в три населенных пункта: Аль-Ядуду, Эль-Музейриб и Аль-Баляд. Там боевики сложили оружие и были прощены. Теперь двум еще недавно воюющим сторонам надо учиться жить в мире.

Война в этих местах только закончилась, но эхо ее остается. Дороги усыпаны неразорвавшимися снарядами и заложенными минами. Поэтому в составе каждой патрульной группы есть саперы. Они тщательно, метр за метром, прочесывают местность в каждом освобожденном населенном пункте. Российская техника должна двигаться в безопасности, а местные жители скорее вернуться в свои дома.

Останавливается патрульная машина, если бойцы замечают что-то подозрительное на дороге. Или когда знают, что улица долго находилась под контролем боевиков и может быть заминирована. Проверяют и ближайшие здания. Часто подходят мирные жители или сотрудники сирийской службы безопасности, которые знают, где остались снаряды.

Ракета в доме оказалась без взрывателя. Ее вместе с остальными находками, противотанковыми минами, артиллерийскими снарядами и самодельными бомбами вывезли за территорию населенного пункта. Все это, 80 килограммов взрывчатого вещества, обнаружили только за один день. И сразу же, как и прошлые 120 снарядов, найденных на здешних улицах, уничтожили.

Ранее сообщалось, что террористы совершили 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

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