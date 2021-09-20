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Корабли и подлодки ВМФ РФ вышли на учения в Черном море

Андрей Аркадьев
12:06 20.09.2021
Порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске.
Корабли и подлодки ВМФ РФ вышли на учения в Черном море
© Фото: Минобороны России
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В Черном море пройдут учения с участием ракетных и противолодочных кораблей, тральщиков, субмарин, а также самолетов и вертолетов, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

На первом этапе корабли вышли из пунктов базирования по протраленной полосе, экипажи отработали совместное плавание и маневрирование в районах интенсивного судоходства.

На следующем этапе маневров моряки выполнят артиллерийские и ракетные стрельбы, проведут «морской бой», обнаружат и уничтожат «вражескую» подлодку, нанесут удар по командному пункту неприятеля на берегу, а также отразят атаку условного противника с воздуха. Обеспечиваться контроль за учениями будет с помощью беспилотников.

Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ на Черном море. Имеет в своем составе подводные лодки, надводные корабли, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, морскую пехоту, части сухопутных и береговых войск.

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