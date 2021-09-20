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Войска ЗВО вернулись в пункты постоянной дислокации после масштабных учений «Запад-2021»

Майя Мусиенко
03:00 20.09.2021
Всего в совместных учениях России и Белоруссии приняли участие около 200 тысяч человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) возвращаются в пункты постоянной дислокации после совместных стратегических российско-белорусских учений (ССУ) «Запад-2021», проходивших на полигоне «Мулино» в Нижегородской области. Военнослужащие направляются в Воронежскую, Московскую, Курскую, Ивановскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую, Тамбовскую и Брянскую области, сообщает Минобороны РФ.

© Минобороны РФ

Сейчас воинские подразделения и соединения ЗВО совершают марши на железнодорожные станции, где проводят погрузку на железнодорожные платформы. На данный момент в движении находятся более пяти эшелонов, а в пункты постоянной дислокации уже прибыли три соединения, которые занимаются обслуживанием вооружения и военной техники. В ходе дальнейшего перемещения военнослужащим и подразделениям предстоит совершить марши комбинированным способом и преодолеть расстояние от 500 до 1500 километров.

В общей сложности в совместных учениях на

© Минобороны РФ

территории двух стран были задействованы до 200 тысяч человек личного состава, а также порядка 80 самолетов и вертолетов, примерно 760 единиц боевой техники: 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, примерно 15 кораблей.

Максимальное количество участников из личного состава воинских частей, которые подпадают под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превысило 6400 военнослужащих.

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