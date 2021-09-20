Войска ЗВО вернулись в пункты постоянной дислокации после масштабных учений «Запад-2021»

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Сейчас воинские подразделения и соединения ЗВО совершают марши на железнодорожные станции, где проводят погрузку на железнодорожные платформы. На данный момент в движении находятся более пяти эшелонов, а в пункты постоянной дислокации уже прибыли три соединения, которые занимаются обслуживанием вооружения и военной техники. В ходе дальнейшего перемещения военнослужащим и подразделениям предстоит совершить марши комбинированным способом и преодолеть расстояние от 500 до 1500 километров.

В общей сложности в совместных учениях на