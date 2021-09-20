Войска ЗВО вернулись в пункты постоянной дислокации после масштабных учений «Запад-2021»
Всего в совместных учениях России и Белоруссии приняли участие около 200 тысяч человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) возвращаются в пункты постоянной дислокации после совместных стратегических российско-белорусских учений (ССУ) «Запад-2021», проходивших на полигоне «Мулино» в Нижегородской области. Военнослужащие направляются в Воронежскую, Московскую, Курскую, Ивановскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую, Тамбовскую и Брянскую области, сообщает Минобороны РФ.
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