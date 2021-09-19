Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в октябре

Егор Левин
08:34 19.09.2021
Также с 1 октября в России на 3,7% проиндексируются военные пенсии.
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в октябре
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

В октябре 2021 года российские пенсионеры получат дополнительные выплаты и индексацию постоянных начислений. В частности, одними из тех, кто начнет получать увеличенные пенсии, станут работники Крайнего Севера, которые провели там 15-20 лет.

Главной дополнительной выплатой станет приуроченная ко Дню пожилого человека 1 октября. Она является региональной, на федеральном уровне пенсионерам такой помощи не оказывают, поэтому размер выплат в субъектах разнится.

Также с 1 октября в России на 3,7% проиндексируются военные пенсии. Повысятся оклады по воинским должностям и званиям.

На повышенную пенсию могут рассчитывать и пенсионеры возрастом старше 80 лет - им положена выплата фиксированной суммы в двойном размере. Что же касается работников Крайнего Севера, то для получения увеличенной пенсии им необходимо соответствовать условию о наличии количества общего трудового стажа - 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:21 В стране и мире
У детей в четырех странах выявили новый респираторный вирус RSV
07:33 В стране и мире
В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой четыре балла
06:48 В стране и мире
МЧС возобновило поиск упавшего в ХМАО гидросамолета
05:27 В стране и мире
СМИ: восемь человек погибли в Китае после опрокидывания судна
03:20 В стране и мире
«Системный сбой»: парламентарии раскритиковали политику Джонсона в сфере нацбезопасности
Популярное
В Раде рассказали, как Украина сама себя подставила из-за отсутствия прямого контракта с «Газпромом»
МЧС возобновило поиск упавшего в ХМАО гидросамолета
Видео
Члены пропавшей в Красноярском крае экспедиции вышли на связь
Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу с телефона
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.