Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в октябре

В октябре 2021 года российские пенсионеры получат дополнительные выплаты и индексацию постоянных начислений. В частности, одними из тех, кто начнет получать увеличенные пенсии, станут работники Крайнего Севера, которые провели там 15-20 лет.

Главной дополнительной выплатой станет приуроченная ко Дню пожилого человека 1 октября. Она является региональной, на федеральном уровне пенсионерам такой помощи не оказывают, поэтому размер выплат в субъектах разнится.

Также с 1 октября в России на 3,7% проиндексируются военные пенсии. Повысятся оклады по воинским должностям и званиям.

На повышенную пенсию могут рассчитывать и пенсионеры возрастом старше 80 лет - им положена выплата фиксированной суммы в двойном размере. Что же касается работников Крайнего Севера, то для получения увеличенной пенсии им необходимо соответствовать условию о наличии количества общего трудового стажа - 20 лет для женщин и 25 для мужчин.