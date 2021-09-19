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Чижов назвал доклад ЕП по России образцом вмешательства во внутренние дела

Алена Миронова
08:28 19.09.2021
Владимир Чижов заметил, что в документе много откровенных глупостей, а также фактологических ошибок.
Чижов назвал доклад ЕП по России образцом вмешательства во внутренние дела
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Доклад Европарламента по отношениям с Россией - классический образец вмешательства во внутренние дела государства. Его даже можно будет цитировать в учебниках. Об этом заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов.

«..Помимо охаивания нынешних российских властей, там прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство и так далее», - подчеркнул Чижов.

Постпред при ЕС выразил уверенность, что доклад приурочен к выборам в Госдуму, поскольку на следующей сессии Европарламента, которая состоится через месяц, привлечь необходимое внимание к нему уже вряд ли бы удалось.

«Наши сограждане – достаточно сознательные и политически грамотные люди, чтобы купиться на подобные заходы», - обратил внимание дипломат.

Чижов также заметил, что в документе много откровенных глупостей, а также фактологических ошибок.

«Например, Россию обвиняют в развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу», - заявил Чижов.
 

Ранее в четверг европейский парламент утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией.

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