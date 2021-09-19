В России разработали новый пистолет-пулемет для правоохранительных органов и спецназа

В России предприятие «Златмаш» разработали новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» для правоохранительных органов и сил спецназа. Об этом заявил начальник бюро продаж стрелкового оружия АО «Златмаш» Вадим Асташин.

Пистолет-пулемет предназначен для ведения ближнего боя в городе. При своих сравнительно небольших размерах и весе он имеет большую огневую мощь.

Скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули - 430 метров в секунду, дульная энергия - 638 Джоулей, ресурс составляет 10 000 выстрелов.

Оружие имеет прицельную дальность стрельбы до 100 метров. Кучность стрельбы на этой дистанции — 150 миллиметров. Как передает РИА Новости слова представителя «Златмаша», эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами.

Государственные испытания нового пистолета-пулемета запланированы на начало 2022 года, после чего будет принято решение о его постановке на вооружение.