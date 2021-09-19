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В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой четыре балла

Алена Миронова
07:33 19.09.2021
Подземный толчок зафиксировали в Нижнеудинском районе Иркутской области на границе с Тувой.
В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой четыре балла
© Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, РИА Новости
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Землетрясение магнитудой четыре балла произошло в Иркутской области в Нижнеудинском районе у границы с Тувой. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения находился в 197 километрах южнее Нижнеудинска и примерно в двух километрах от границы с Тувой.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,9 балла по шкале MSK-64.

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