В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой четыре балла

Землетрясение магнитудой четыре балла произошло в Иркутской области в Нижнеудинском районе у границы с Тувой. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения находился в 197 километрах южнее Нижнеудинска и примерно в двух километрах от границы с Тувой.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,9 балла по шкале MSK-64.