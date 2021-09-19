Эксперт заявил о возможном проникновении штамма COVID-19 «мю» в Россию

Новый штамм COVID-19 «мю», возможно, уже проник на территорию России. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев.



«На прошлой неделе прошли сообщения в СМИ, что в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом и в Европе впервые выявлены носители "мю"», - передает ТАСС слова эксперта.

Исаев отметил, что это означает то, что экспансия уже идет по планете - значит, уже и в России есть пациенты со штаммом коронавируса «мю». Однако их долю в популяции оценить пока невозможно из-за закрытых данных по сиквенсам.

Эксперт добавил, что штамм «мю» появился относительно недавно - в настоящий момент он не входит в перечень штаммов ВОЗ, вызывающих обеспокоенность, однако входит в перечень штаммов, за которыми ВОЗ ведет наблюдение.