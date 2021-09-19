Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Самое большое дерево в мире пытаются спасти от природного пожара в Калифорнии

Анна Берестовая
05:39 19.09.2021
Природные пожары в угрожают роще гигантских секвой в США.
Самое большое дерево в мире пытаются спасти от природного пожара в Калифорнии
© Фото: Michael Nigro Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В американской Калифорнии два природных пожара, образовавшиеся из-за удара молний, слились в единое пламя, направившееся в направлении рощи древних секвой. Огонь вспыхнул на территории национального парка «Секвойя» в Сьерра-Неваде в пятницу.

Согласно имеющейся информации, пламя дошло до самой задней оконечности «Гигантского леса», где оно приблизилось вплотную к группе секвой, известных как «Четыре гвардейца» в связи с тем, что деревья будто бы охраняют вход в рощу из 2000 секвой.

Для того, чтобы спасти древесных гигантов от повреждений, пожарные обернули их алюминиевой фольгой, стойкой к воздействию высоких температур. Аналогичную процедуру решено было произвести с произрастающим в парке самым большим и тяжелым деревом в мире - деревом «Генералом Шерманом».

Однако в процессе спасения крупнейшего растения на планете пожарным в определенный момент пришлось позаботиться о спасении самих себя. Из-за роста пламени работы были прерваны и вновь начаты после улучшения ситуации.

В связи с возгораниями с близлежащих территорий были эвакуированы, как пишет AP, около 2500 человек. По причине ветренной погоды лесные пожары в Сьерра-Неваде представляют огромную проблему, которая угрожает как уникальным уголкам природы, так и жилым поселениям в округе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:27 В стране и мире
СМИ: восемь человек погибли в Китае после опрокидывания судна
03:20 В стране и мире
«Системный сбой»: парламентарии раскритиковали политику Джонсона в сфере нацбезопасности
01:29 В стране и мире
В полиции сообщили о задержании вооруженных людей на митинге в Вашингтоне
00:05 В стране и мире
Видео
«День рождения придется встречать в больнице»: Кай Метов о состоянии после аварии
23:19 В стране и мире
Певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии
Популярное
Видео
Члены пропавшей в Красноярском крае экспедиции вышли на связь
Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу с телефона
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Видео
ВКС России запустили новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган: видео
Видео
Шойгу подарил свою фуражку ребенку, мечтающему стать десантником
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.