Самое большое дерево в мире пытаются спасти от природного пожара в Калифорнии

В американской Калифорнии два природных пожара, образовавшиеся из-за удара молний, слились в единое пламя, направившееся в направлении рощи древних секвой. Огонь вспыхнул на территории национального парка «Секвойя» в Сьерра-Неваде в пятницу.

Согласно имеющейся информации, пламя дошло до самой задней оконечности «Гигантского леса», где оно приблизилось вплотную к группе секвой, известных как «Четыре гвардейца» в связи с тем, что деревья будто бы охраняют вход в рощу из 2000 секвой.

Для того, чтобы спасти древесных гигантов от повреждений, пожарные обернули их алюминиевой фольгой, стойкой к воздействию высоких температур. Аналогичную процедуру решено было произвести с произрастающим в парке самым большим и тяжелым деревом в мире - деревом «Генералом Шерманом».

Однако в процессе спасения крупнейшего растения на планете пожарным в определенный момент пришлось позаботиться о спасении самих себя. Из-за роста пламени работы были прерваны и вновь начаты после улучшения ситуации.

В связи с возгораниями с близлежащих территорий были эвакуированы, как пишет AP, около 2500 человек. По причине ветренной погоды лесные пожары в Сьерра-Неваде представляют огромную проблему, которая угрожает как уникальным уголкам природы, так и жилым поселениям в округе.