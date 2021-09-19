В стране и мире СМИ: восемь человек погибли в Китае после опрокидывания судна Кира Тило По сообщениям прессы, на юго-западе Китая после опрокидывания судна восемь человек погибли, семь пропали без вести. © Фото: Wei Peiquan XinHua Globallookpress Читайте нас на: В китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны опрокинулось судно, в результате чего, по данным прессы, погибли восемь человек. Также сообщается о семи пропавших без вести людях в Twitter телеканала CGTN. «Восемь человек погибли, семеро пропали без вести после переворота судна в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая», - говорится в сообщении. По информации СМИ, удалось спасти 31 человека. Спасательные работы продолжаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика