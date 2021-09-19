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В Бурятии завершили погрузку военной техники для отбытия на учения «Селенга-2021» в Монголию

Валентина Пескова
22:54 19.09.2021
Для передислокации на станции Наушки было подготовлено два железнодорожных эшелона, около 100 единиц вооружения и более 600 военнослужащих ВВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированные в городе Кяхта в Бурятии завершили погрузку боевой техники на железнодорожные платформы для убытия в Монголию, где состоятся российско-монгольские военные учения «Селенга-2021».

Для передислокации было около 100 единиц вооружения и более 600 военнослужащих ВВО на станции Наушки (Республика Бурятия) было подготовлено два железнодорожных эшелона. В ходе подготовительных мероприятий к совместному российско-монгольскому учению проведены контрольные занятия на допуск к участию в учении, проверена готовность аппарата руководства от российской стороны. На завершающем этапе с подразделениями проведено тактическое учение с боевой стрельбой.

Накануне из пункта постоянной дислокации мотострелковые подразделения совершили марш более 30 км, чтобы добраться до станции погрузки Наушки.

Открытие учения «Селенга» состоится в полевом лагере на полигоне Дойтын Ам в Монголии. В международном учении от ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнеметный взвод, разведподразделения.

«Селенга - 2021» - это четырнадцатое совместное учение, в котором примут участие военнослужащие ВВО. С 2008 по 2010 годы маневры носили название «Дархан» (в переводе с монгольского - «Кузнец»). С 2011 года международное учение было переименовано по названию реки Селенга, которая протекает по территории Монголии и России.

Международные учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года. В ходе маневров российские и монгольские военнослужащие отрабатывают совместные действия по поиску, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

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