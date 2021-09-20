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Полевой выход ракетных войск и артиллерии ВВО завершил крупномасштабный огонь из всех орудий

Валентина Пескова
05:15 20.09.2021
В ходе учебной задачи военные слаженно отработали свои действия с учетом опыта, полученного в ходе военных конфликтов, а также в Сирийской Арабской Республике.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в течение месяца проводили учебные занятия на полигонах в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае с расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация», «МСТА-С», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган». В ходе проведения тренировок в полевых условиях артиллеристы совершенствовали навыки решения индивидуальных задач боевой стрельбы с огневых позиций разной степени сложности, в том числе в условиях ограниченного времени и с применением различных типов боеприпасов.

Особое внимание при отработке учебных задач, было уделено совместным действиям артиллеристов с подразделениями разведки и расчетами беспилотной летательной авиации (БПЛА). Были отработаны мероприятия передачи разведывательной информации с комплекса разведки, управления и связи КРУС «Стрелец» с ретрансляцией информации через БПЛА на командные пункты артиллерии.

Такой способ отработки огневых задач показал свою высокую эффективность и позволил значительно сократить время на обнаружение целей, наведение на них орудий, а также более точно выполнять их поражение, отметили в пресс-службе Минобороны РФ. Все отработанные в ходе полевого выхода учебные задачи командиры подразделений планированы с учетом опыта, полученного в ходе военных конфликтов, а также в Сирии.

На полевом выходе артиллеристы выполнили более 1,5 тысяч задач и нормативов по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению. В ходе учений было поражено более 1 000 целей и израсходовано около 80 тонн различных боеприпасов. Завершился полевой выход ракетных войск и артиллерии Амурского общевойскового объединения ВВО крупномасштабным залпом из всех орудий.

В завершении полевого выхода ракетным и артиллерийским подразделениям предстоит совершить марши в составе колонн техники в пункты постоянной дислокации. Для проведения учения привлекались около 2000 военнослужащих и 600 единиц техники различного назначения.

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