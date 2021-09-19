Повреждены два дома: в США рухнул военный самолет
Воздушное судно потерпело крушение в жилом районе в городе Лейк-Уорт, пострадали три человека.
© Фото: FortWorthFireDepartment Facebook
Военный самолет ВВС США потерпел автокатастрофу в городе Лейк-Уорт штата Техас. Как сообщила пожарно-спасательная служба города, при крушении оказались сильный разрушения получили два жилых дома.
«Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам», - написали пожарные в Twitter.
По данным спасательной службы, в городе, который расположен в предместье Далласа, военный самолет проводил учебно-тренировочные полеты.