В стране и мире Повреждены два дома: в США рухнул военный самолет Валентина Пескова Воздушное судно потерпело крушение в жилом районе в городе Лейк-Уорт, пострадали три человека. © Фото: FortWorthFireDepartment Facebook Читайте нас на: Военный самолет ВВС США потерпел автокатастрофу в городе Лейк-Уорт штата Техас. Как сообщила пожарно-спасательная служба города, при крушении оказались сильный разрушения получили два жилых дома. «Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам», - написали пожарные в Twitter. По данным спасательной службы, в городе, который расположен в предместье Далласа, военный самолет проводил учебно-тренировочные полеты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика