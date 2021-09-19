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ОДКБ и ШОС: чем запомнился первый очный саммит в Душанбе после начала пандемии COVID-19

Павел Ремнев
20:32 19.09.2021
Главной темой двух форумов, прошедших на этой неделе в Таджикистане, стала обстановка в Афганистане, противодействие терроризму и борьба с наркотрафиком и нелегальной миграцией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tajik presidential press service XinHua Globallookpress
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Президенту РФ на этой неделе в связи с карантином пришлось изменить свой рабочий график и участвовать в саммите ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе из Москвы в режиме онлайн.

Главной темой двух важных форумов стала обстановка в Афганистане, противодействие терроризму, борьба с наркотрафиком и нелегальной миграцией. После прихода к власти талибов* эти вопросы стали чрезвычайно актуальны.

Военно-политическая обстановка в Центральной Азии сейчас не самая простая, поэтому всем было бы выгодно, чтобы силовой сценарий в регионе не понадобился. От новой кабульской власти все ждут дальнейших политических решений. Запрещенное в России движение «Талибан»* - практически под боком: из Душанбе до границы с Афганистаном всего 250 километров.

Чего теперь ждать от Кабула, который и раньше был не самым спокойным соседом? Перед тем, как это обсудят на самом высоком уровне главы государств Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), - встретились министры обороны, главы внешнеполитических ведомств и советов безопасности.

«Мы ничего талибам* не навязываем, никакие условия. Они сами провозгласили свои цели, в том числе - приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом и борьбе с наркотрафиком. Заверили всех, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран», - объясняет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Встреча в Душанбе проходит в официальной резиденции Эмомали Рахмона. На правах хозяина каждого гостя президент Таджикистана встречает лично. На 40-градусной жаре неподвижно замерли гвардейцы почетного караула. Они стоят на ступенях, ведущих во Дворец Нации. И если в Душанбе что-то называют дворцом, это означает, что здание действительно заслуживает это звание по праву.

После церемонии фотографирования главы государств собрались тесным кругом и о чем-то говорили около десяти минут. В таком формате лично они не встречались уже два года. Президент РФ Владимир Путин присоединился к коллегам по видеосвязи. Вместе главы стран ОДКБ подвели итог тому, о чем говорили их министры. Появился новый глобальный вызов системе безопасности, которая десятилетиями складывалась в Центральной Азии, и теперь нужно обеспечить безопасность наших общих границ.

Подробнее смотрите в репортаже Павла Ремнева в программе «Главное с Ольгой Беловой».

«Талибан»* - террористическое движение, запрещенное в РФ.

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