Явка на выборах в Госдуму по всей России составляет 45,15%

Общая явка на выборы в Госдуму по России по данным на 18.00 часов составила 45,15% избирателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Сейчас объявлю вам явку по выборам в Госдуму, на 18.00 - 45,15%», - заявила Памфилова.

Ранее стало известно, что на выборах главы Хабаровского края с результатом в 57,99% лидирует врио губернатора Михаил Дегтярев.

Сегодня в России - последний по счету день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва. Они проходят с 17 по 19 сентября.