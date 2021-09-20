Политический «день сурка»: как прошел митинг у Капитолия в Вашингтоне

Столица США находится в осадном положении из-за митинга в поддержку штурмовавших здание Капитолия. Корреспондент «Звезды» Анна Козлова рассказала о подробностях обстановки в Вашингтоне после демонстраций.

Подготовка к митингу началась заранее: столицу начали укреплять, вокруг здания конгресса возвели несколько линий ограждения и привели в повышенную готовность порядка 1000 полицейских, а также 100 бойцов Национальной гвардии. В итоге на каждого протестующего пришлось по три силовика.

Демонстрации у Капитолия изначально задумывались как мирная акция. Кроме того, во избежание провокаций, участников митинга попросили не использовать партийную символику и политические лозунги.

Американцы не оправдывают сам штурм Капитолия, однако вопросы у них вызвали судебные разбирательства по отношению к протестовавшим. По их мнению, люди, которые остаются под арестом, - политические заключенные. Джо Байден назвал митингующих террористами уже на следующий день после событий 6 января, не дождавшись суда и официальных выводов спецслужб.

«То, свидетелями чего мы стали вчера, не было инакомыслием. Это был хаос. Они не были протестующими. Это просто бунтующая толпа, мятежники, внутренние террористы», - рассказал Байден.

Именно в толпе протестующих можно услышать то, что заставило власти Вашингтона готовиться к этой мирной акции как к гражданской войне. Американцы отчетливо понимают, что свое правление администрация Джо Байдена начала с явных провалов, среди которых мигрантский кризис, принудительная вакцинация и вывод войск из Афганистана.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что вынужден бороться за власть, возможно даже до 2024 года. По его мнению, к тому времени Америка может развалиться.

«Наша страна пришла в чудовищный упадок за последние месяцы, такого раньше никто не видел. И к моменту, когда мы пойдём на выборы в 2022 и 2024 годах, страны у нас может вовсе не остаться. Да, через три года Америки просто не будет», - заявил Трамп изданию Newsmax.

Хотя до выборов в США осталось еще три года, предвыборная гонка будто бы не заканчивалась. В Америке уже восьмой месяц - политический «день сурка».