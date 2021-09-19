История истерии: на Украине испугались «атаки» со стороны России и Белоруссии после ССУ «Запад-2021»

У Украины сейчас множество поводов для истерики. В частности, после того, как Россия и Белоруссия подписали дорожные карты по развитию Союзного государства, украинских политиков просто трясет.

Они обсуждают, что Белоруссию русские уже «захватили», и теперь под прикрытием военных маневров якобы пойдут на Киев. И вот украинские эксперты уже усердно рисуют карты расстановки российской техники и обсуждают захватнические планы Москвы.

Но и перед лицом «страшной угрозы» украинские политики не могут сплотиться и продолжают грызню. В Киеве - новый скандал, новые разборки в высших кругах власти: схлестнулись Андрей Билецкий, Арсен Аваков и советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Тот самый, что предлагал переименовать Украину в «Русь». Последний его шедевр - предложение дождаться ситуации, когда президент РФ Владимир Путин заболеет, и в эти 3-5 дней захватить Донбасс.

Между тем, совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» закончились, но в Киеве продолжают нагнетать - на украинских телеканалах все новости лишь о том, что пора готовится к войне. В качестве «неоспоримых доказательств» - Москва уже «захватила» Минск, украинские СМИ приводят кадры совместной пресс-конференции двух лидеров, обращая внимание зрителей на символичную деталь - на трибуне перед Путиным герб России; перед его белорусским коллегой Александром Лукашенко герба Белоруссии нет. Значит, по логике украинских журналистов, Белоруссия уже аннексирована. Только вот на недавнем брифинге с Ангелой Меркель на трибуне перед канцлером тоже не было герба Германии - неужели и Берлин уже взят?

Вопреки всякой логике, в Киеве продолжают сочинять сказки об агрессивных замыслах Москвы - теперь уже совместно с Минском. Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на днях признался, что мечтает проехать по Красной площади на танке, а теперь заявляет, что Украину якобы взяли в кольцо и могут атаковать не только из России, но и со стороны Белоруссии.

Подробнее полную историю украинской истерии смотрите в сюжете корреспондента Юлии Шатиловой в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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