Ученый назвал категорию «неуязвимых» для COVID-19 людей

Люди, болеющие простудой или ОРВИ не могут заразиться коронавирусом. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме при этом вырабатывается интерферон.

«Интерферон - противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», - цитирует профессора Ura.ru.

Однако медик подчеркнул, что после выздоровления от простуды у пациента все равно есть риск заболеть COVID-19. И поскольку организм уже будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.

Коллега ученого из Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что также распространенными являются респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого. И какой из них попадет в организм человека раньше, и будет зависеть, поможет ли респираторная инфекция защититься от коронавируса.