Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Актер Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму

Елизавета Потейчук
17:31 19.09.2021
Россиянин Жерар Депардье отдал свой голос на выборах в Госдуму в посольстве РФ во Франции.
© Видео: ambrussiefrance, Instagram © Фото: Посольство России во Франции
Читайте нас на:

Французский актер Жерар Депардье, который имеет гражданство Российской Федерации, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже. Депардье также упомянул, что голосовал и в прошлом году.

«Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов»,- заявил актер журналистам.

Актер считает, что многие французские интеллектуалы, которые думают, что в России нет демократии, должны, в первую очередь, посетить страну. При этом Депардье упомянул, что у него не было желания выдвигать свою кандидатуру на выборах в нашей стране, ибо для этого потребуются широкие знания политики и самой России.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал на думских выборах онлайн. Путин использовал систему электронного волеизъявления, так как он находится на самоизоляции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:31 В стране и мире
Видео
Актер Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму
16:28 Армия
Все военнослужащие ЦВО проголосовали на выборах депутатов в Госдуму РФ и региональных глав
15:27 В стране и мире
Явка на выборы в Госдуму уже превысила 40%
13:27 В стране и мире
В Москве 20 сентября пройдет ливень, какого не было 73 года
12:26 В стране и мире
Поисковая группа обнаружила упавший в ХМАО гидросамолет
Популярное
В Раде рассказали, как Украина сама себя подставила из-за отсутствия прямого контракта с «Газпромом»
МЧС возобновило поиск упавшего в ХМАО гидросамолета
Видео
Члены пропавшей в Красноярском крае экспедиции вышли на связь
Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу с телефона
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.