Актер Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму

Французский актер Жерар Депардье, который имеет гражданство Российской Федерации, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже. Депардье также упомянул, что голосовал и в прошлом году.

«Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов»,- заявил актер журналистам.

Актер считает, что многие французские интеллектуалы, которые думают, что в России нет демократии, должны, в первую очередь, посетить страну. При этом Депардье упомянул, что у него не было желания выдвигать свою кандидатуру на выборах в нашей стране, ибо для этого потребуются широкие знания политики и самой России.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал на думских выборах онлайн. Путин использовал систему электронного волеизъявления, так как он находится на самоизоляции.