Моряки ВМФ приняли участие в памятном мероприятии, посвященном гибели военных на барже №752 в годы ВОВ

На берегу Ладожского озера в селении Осиновец у мемориального комплекса «Ладожский курган» прошли памятные мероприятия, посвящённые 80-летию трагической гибели более 1000 человек (офицеров Гидрографического Управления ВМФ, офицеров и курсантов Высшего военно-морского гидрографического училища, Военно-морской медицинской академии, Высшего военно-морского инженерного училища, гражданских служащих картографического отдела) на барже №752 в Ладожском озере 17 сентября 1941 г.

В мероприятии участвовали офицеры Управления навигации и океанографии Минобороны России, курсанты-гидрографы военно-морского института ВУНЦ ВМФ «ВМА», представители РГО, юнармейцы колледжа ГУМиРФ имени Макарова, курсанты Санкт-Петербургского морского технического колледжа, а также родственники погибших.

К участникам памятного мероприятия обратился начальник Управления навигации и океанографии Минобороны России капитан первого ранга Константин Сперанский от имени Главнокомандующего ВМФ России адмирала Евменова Николая Анатольевича. Он передал слова о том, что «Главное командование Военно-Морского Флота, все военные моряки свято чтут память погибших в Великой Отечественной войне и воздают почести их мужеству и самоотверженности».

В сообщении, цитируемом Сперанским, также сказано, что данное памятное мероприятие в Осиповце поспособствовало укреплению памяти о тех, кто победил врага и отстоял Ленинград.

К Мемориалу и на берегу Ладоги в память о погибших было совершено возложение венков и цветов, а также проведена экскурсия в филиале центрального военно-морского музея «Дорога жизни».