СМИ: иранского физика-ядерщика Фахризаде убила израильская разведка с помощью «робота-пулемета»

Валентина Пескова

По данным The New York Times, устройство разведки «Моссад» оснащено системой видеонаблюдения через спутник и способно производить до 600 выстрелов в минуту.

© Фото: Iranian Defence Ministry Office, ZUMA Wire, Globallookpress

Убийство известного иранского ученого физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое потрясло Иран в ноябре 2020 года, и было направлено на уничтожение потенциального развития ядерного потенциала восточной страны, осуществили израильские разведчики после консультаций с ЦРУ. Об этом сенсационно сообщается в статье The New York Times.

Как сообщили СМИ источники на условиях анонимности, представители израильской разведки «Моссад» с конца 2019 года проводили встречи с руководством ЦРУ и знакомили американских коллег с планом операции. И те его одобрили.

Для убийства иранского ученого и военного специалиста, пишет The NY, было использовано новейшее компьютеризированное снайперское устройство оснащенное искусственным интеллектом, на основе специальной модели пулемета FN MAG бельгийского производства. В систему входит видеонаблюдение через спутник, а сам «робот-пулемет» способен производить до 600 выстрелов в минуту.

Новейшее устройство для убийства разобрали на части и тайно ввезли в Иран, и уже на месте снова собрали и установили на автомобиль-пикап, который изнутри оборудовали видеокамерами. Его разобрали на части и тайно ввезли в Иран, после чего вновь собрали и установили на пикап Мохсена Фахризаде. Автомобиль оснастили камерами наблюдения и заминировали, чтобы он самоуничтожился сразу после атаки и не оставил никаких улик.

Убедившись, что в машине находится только один ученый, а не его жена или дети, «Моссад» привел устройство в действие, но последняя часть операции пошла не по плану. Вместо того, чтобы самоуничтожиться, снайперское устройство отлетело в сторону и хотя и сильно поврежденное, но осталось практически целое.

Иранский ученый погиб 27 ноября 2020 года. Изначально официально сообщалось, что на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли. Тогдашний президент Ирана Хасан Роухани сразу же обвинил во всем случившемся Израиль.