В стране и мире В Екатеринбурге обрушилась часть здания комплекса Усадьбы купца Ваганова Егор Левин По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают сотрудники ГУ МЧС РФ. © Фото: itsmycity, Telegram Читайте нас на: В Екатеринбурге обрушилась часть здания, составляющего комплекс Усадьбы купца Ваганова. В частности - объект «Торговая лавка в кирпичном стиле» на улице Радищева около торгового центра «Гринвич». В результате случившегося кирпичи упали на тротуар и задели припаркованный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают сотрудники ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Об этом сообщает «Коммерсант». Усадьба купца Ваганова - объект культурного наследия, построенный в XIX веке. Здания комплекса украшены деревянной резьбой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика