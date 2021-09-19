В Екатеринбурге обрушилась часть здания комплекса Усадьбы купца Ваганова
По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают сотрудники ГУ МЧС РФ.
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В Екатеринбурге обрушилась часть здания, составляющего комплекс Усадьбы купца Ваганова. В частности - объект «Торговая лавка в кирпичном стиле» на улице Радищева около торгового центра «Гринвич».
В результате случившегося кирпичи упали на тротуар и задели припаркованный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают сотрудники ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Об этом сообщает «Коммерсант».
Усадьба купца Ваганова - объект культурного наследия, построенный в XIX веке. Здания комплекса украшены деревянной резьбой.