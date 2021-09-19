Спорт Кандидата от России на пост главы технического комитета FIG Наталью Кузьмину сняли с выборов Алена Миронова Как отметила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, замены у России нет. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: Кандидата от России на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину сняли с выборов. «Мы ее сняли с выборов еще позавчера. Мы послали в FIG письмо, и спустя три часа FIG опубликовал новый состав на выборы, и Кузьминой там нет, Россия сняла ее кандидатуру», - передает РИА Новости слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Как отмечается, замены у России нет. «И сейчас мы сняли ее кандидатуру, потому что без нее лучше, чем с ней, потому что никто бы не посмел сделать то, что она сделала», - отметила Винер-Усманова. Ранее технический комитет Международной федерации гимнастики по художественной гимнастике, который возглавляет Кузьмина, не выявил предвзятости, а также каких-либо нарушений в работе судей на Олимпийских играх в Токио. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика