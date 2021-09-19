Уральский лихач протаранил остановку на 130 километрах в час: видео

В Каменске-Уральском водитель ВАЗ 21099 потерял управление на скорости 130 километров в час. В итоге он влетел в автобусную остановку. Водитель сбежал с места ДТП, трое находившихся с ним в салоне мужчин госпитализированы с различными травмами.

Авария произошла 19 сентября в 00:30 на проспекте Победы. Водитель двигался в сторону улицы Кунавина, не справился с управлением и на всей скорости въехал в автобусную остановку.

Автомобиль получил несовместимые с дальнейшей эксплуатацией повреждения, в том числе - оторванные колеса. Травмы получили три пассажира - 28-ми и 30-летние мужчины, а также 17-летний юноша. Их госпитализировали в городскую больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.