Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Уральский лихач протаранил остановку на 130 километрах в час: видео

Егор Левин
11:50 19.09.2021
Травмы получили три пассажира - 28-ми и 30-летние мужчины, а также 17-летний юноша.
© Видео: МВД РФ © Фото: ku_love, VK
Читайте нас на:

В Каменске-Уральском водитель ВАЗ 21099 потерял управление на скорости 130 километров в час. В итоге он влетел в автобусную остановку. Водитель сбежал с места ДТП, трое находившихся с ним в салоне мужчин госпитализированы с различными травмами.

Авария произошла 19 сентября в 00:30 на проспекте Победы. Водитель двигался в сторону улицы Кунавина, не справился с управлением и на всей скорости въехал в автобусную остановку.

Автомобиль получил несовместимые с дальнейшей эксплуатацией повреждения, в том числе - оторванные колеса. Травмы получили три пассажира - 28-ми и 30-летние мужчины, а также 17-летний юноша. Их госпитализировали в городскую больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:34 В стране и мире
Явка на выборы в Госдуму по России составила 35,69%
10:34 В стране и мире
Путин назвал российский ОПК одним из лидеров на мировом рынке
09:50 В стране и мире
Видео
Руководитель группы РГО, пропавшей во время экспедиции, рассказал, как они выбирались из тайги
09:04 В стране и мире
Собянин назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве
08:21 В стране и мире
У детей в четырех странах выявили новый респираторный вирус RSV
Популярное
В Раде рассказали, как Украина сама себя подставила из-за отсутствия прямого контракта с «Газпромом»
МЧС возобновило поиск упавшего в ХМАО гидросамолета
Видео
Члены пропавшей в Красноярском крае экспедиции вышли на связь
Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу с телефона
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.