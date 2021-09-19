На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

Голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов завершилось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Комиссии уже приступили к подсчету голосов.

«Предварительные итоги выборов в Госдуму ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября», - отметила глава Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

В Камчатском крае явка к 18:00 по местному времени 19 сентября составила 38,72%. Своим избирательным правом воспользовались 90 643 человека. Жители полуострова выбирали депутатов федерального и краевого парламента, также прошли 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

На Чукотке к 15:00 по местному времени в последний день голосования явка составила 54,94%. В одном из сел округа, Нутэпэльмен, зафиксирована стопроцентная явка - проголосовать пришли все 58 избирателей.