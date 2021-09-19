Путин назвал российский ОПК одним из лидеров на мировом рынке
Глава государства поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса страны с Днем оружейника.
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Президент России Владимир Путин поздравил с Днем оружейника работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса страны.
«Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу ОПК обладает серьёзным потенциалом развития и считается одним из признанных лидеров на мировом рынке вооружений», - отмечается в поздравительной телеграмме.
Глава государства выразил уверенность в том, что работники ОПК и в дальнейшем будут высоко держать планку качества продукции, активно претворять в жизнь прорывные проекты, смелые инженерно-технические и технологические решения.