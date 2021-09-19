В стране и мире Путин назвал российский ОПК одним из лидеров на мировом рынке Алена Миронова Глава государства поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса страны с Днем оружейника. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил с Днем оружейника работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса страны. «Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу ОПК обладает серьёзным потенциалом развития и считается одним из признанных лидеров на мировом рынке вооружений», - отмечается в поздравительной телеграмме. Глава государства выразил уверенность в том, что работники ОПК и в дальнейшем будут высоко держать планку качества продукции, активно претворять в жизнь прорывные проекты, смелые инженерно-технические и технологические решения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика