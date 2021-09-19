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Ученый предупредил, что Украина может вскоре превратиться в пустыню

Анна Берестовая
00:52 19.09.2021
Украине предсказали климатическую катастрофу в ближайшие десятилетия.
Ученый предупредил, что Украина может вскоре превратиться в пустыню
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
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В следующие десятилетия из-за климатических изменений территория, на которой располагается Украина, может превратиться в большую пустыню. О такой вероятности рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По словам эксперта, никогда ранее в истории жизни планеты климат не менялся настолько быстро, как в наши дни.

Ученый объяснил, что в стране уже есть небольшой кусочек земли, демонстрирующий подобные преобразования. Им являются Олешковские пески в Херсонской области, обращающие на себя внимание приезжих благодаря необычному для Украины ландшафту.

«Пока это маленький клочок, это очень прикольно... Проблема в том, что это образование не является естественным», - подметил он.

Дикий уточнил, что на месте туристической диковинки еще достаточно недавно были плодородные черноземные почвы, которые всего за несколько десятилетий полностью иссохли из-за неправильной обработки земли.

«Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками», - предостерег ученый в эфире канала «Украина 24».

Как обозначил специалист, климат на юге страны с течением времени становится все более засушливым, что, вместе с растущим выветриванием, грозит потерей черноземов примерно за 20 лет. Дикий предупредил, что во избежание подобного недалекого сценария необходимо начать предпринимать меры уже сегодня.

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