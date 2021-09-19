Украинские пограничники нашли подростка из Афганистана под прицепом грузовика на границе с Румынией

Пограничники пункта пропуска «Порубное» на границе Украины с Румынией обнаружили подростка на запасном колесе под прицепом грузовика, который следовал транзитом из Турции в Латвию. Об этом сообщается на сайте государственной пограничной службы Украины.

«Выяснилось, что нелегальный мигрант является гражданином Афганистана и ему всего 16 лет. Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы добраться в страны ЕС, сначала во Францию», - говорится в сообщении.

Как следует из видео, опубликованного украинскими пограничниками, молодого человека напоили чаем и накормили. Известно, что водитель грузовика о «пассажире» не знал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.