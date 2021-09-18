В стране и мире Умер актер из «Дневного дозора» и «Высоцкого» Шухрат Иргашев Алена Миронова О трагической новости сообщил на своей странице в Facebook актер и режиссер Угулбек Юлдашев. © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: В пятницу, 17 сентября, на 77-ом году жизни умер советский, узбекский актер и режиссер Шухрат Иргашев. «Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет Народного артиста Узбекистана - Шухрата Ибрагимовича Иргашева. Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича», - сообщил на своей странице в Facebook актер и режиссер Угулбек Юлдашев. Шухрат Иргашев родился 19 июня 1945 года в Ташкенте. На экранах он дебютировал в 1966 году в киноповести «Нежность». Среди известных проектов актера - «Возвращение командира», «Яблоки 41-го года», «Огненные дороги», «Дневной дозор», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Нюхач».





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