В Санкт-Петербурге открылся центр, где изучают побочные эффекты перенесенного COVID-19

Последствия коронавируса могут быть тяжелее самого течения болезни. В этом убедились врачи Центра по изучению постковидного синдрома, который открылся в Санкт- Петербурге. Сюда с жалобами на здоровье приезжают люди со всей страны. Эта клиника объединит усилия не только российских специалистов, но и их коллег из университетов Израиля и Германии.

«Вот можете посмотреть - и от суставов, и успокоительные..и чтоб по печени не било уже после... потрепало броню так знатно»‎, - отметил один из пациентов Олег Беляев, переболевший коронавирусом почти полгода назад.

Синдром хронической усталости, потеря концентрации, туман в голове - самые известные побочные эффекты перенесенного коронавируса. Именно ими и занимается Центр изучения последствий коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

«Переболел ковидом уже год назад, но до сих пор еще в норму не пришел. Много каких-то хронических обострилось штук..», - поделился один из пациентов центра Александр.

Жалобы - на патологическую усталость. После перенесенного коронавируса мужчину начало сильно укачивать в транспорте. Ученые предполагают, что виной тому - нарушение микроциркуляции, невропатия малых нервных волокон, что сказывается не только на сердце, но и на многих других системах организма.

«Наша главная задача, то что реально достижимо - показать, что люди не придумывают эти симптомы и найти лабораторные и инструментальные признаки того, чтобы это можно было доказать», - отметила специалист Центра по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий Covid-19 Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Наталья Гаврилова.

Доказано - коронавирус способен провоцировать развитие десятков аутоиммунных заболеваний, а также вызывать обострение уже существующих болезней. И здесь не планируют ограничиться одним только исследований побочных эффектов опаснейшей инфекции.



Центр работает в режиме дневного стационара. Эта клиника объединит усилия ученых и врачей не только Петербургского государственного университета, но и их коллег из университетов Израиля и Германии.

В мире действительно хватает центров, где COVID-19 лечат и занимаются реабилитацией переболевших, но только здесь решили подойти к проблеме системно.

«Этот симптомокомплекс надо рассматривать со всех сторон, рассматривать как единый интегральный комплекс? и подход должен быть точно такой же. Должен быть единый подход к медицинской реабилитации, к лечению, к диагностике и к проведению вообще обследования такого рода пациентов», - рассказала специалист Центра по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий COVID-19 Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун.

В этот научно-клинический Центр уже обращаются люди со всей страны. Задача максимум - не только выяснить причины возникновения тех или иных побочных эффектов коронавируса, но и понять, как воздействовать на их первопричину. И судя по тому, какой коварной оказалась инфекция, работы ученым хватит на много лет.