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Военнослужащие Каспийской флотилии впервые проголосовали на выборах депутатов Госдумы на территории Дагестана

Алена Миронова
07:31 18.09.2021
Ранее моряки-каспийцы участвовали в выборах в Астраханской области, где был основной пункт базирования сил флотилии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие, гражданский персонал Каспийской флотилии, а также члены их семей впервые приняли участие на территории Дагестана в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов городских и сельских поселений.

Ранее моряки-каспийцы участвовали в выборах в Астраханской области, где был основной пункт базирования сил флотилии.

На избирательные участки в Дагестане также пришли командующий КФл контр-адмирал Александр Пешков, представители командования, офицеры штаба и военнослужащие Махачкалинского гарнизона.

В первый день выборов на КФл проголосовало порядка 50% от общей численности военнослужащих и гражданского персонала объединения.

Во время проведения мероприятий на избирательных участках соблюдаются все необходимые меры, направленные на противодействие угрозе распространения коронавирусной инфекции.

Военнослужащие Южного военного округа принимают участие в голосовании на избирательных участках по месту регистрации. 25 избирательных участков развернуто на территории воинских частей, в том числе 7 – на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии и один - на спасательном буксире Черноморского флота «Капитан Гурьев».

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