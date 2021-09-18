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В Британии посчитали, что Украина разочарована в Западе

Анна Берестовая
05:02 18.09.2021
Дипломат выразил мнение, что Запад не оправдал ожидания Украины в ряде вопросов.
В Британии посчитали, что Украина разочарована в Западе
© Фото: pixabay.com
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Украина испытывает разочарование, находясь в позиции между РФ и Западом. Соответствующее мнение было представлено в статье под авторством анонимного дипломата в британском издании.

Как полагает автор, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден не оправдал надежды Киева на возвращение американского внимания. В настоящее время, даже с учетом прошедших встреч президента Владимира Зеленского с главами США и ФРГ, Киев, как полагает автор статьи, по-прежнему остается одинок в вопросах евроатлантической интеграции и противостояния завершению проекта «Северный поток - 2».

Дипломат также подметил, что влияние на восприятие сложившейся ситуации в международных отношениях оказала новость об оставленной США в Афганистане военной технике стоимостью в миллиарды долларов.

«"Беспрецедентный уровень поддержки", которую Киев получал от Запада с 2014 года, представляется уже в другом свете», - передает слова статьи британского издания РИА Новости.

Тем не менее, определенные уступки со стороны западных стран, такие как отсутствие публичной критики коррупции на Украине, приносят стране некоторое удовлетворение. Автор статьи предположил, что для Киева более выгодным поведением было бы налаживание двусторонних связей, а не вражда с Москвой. Помимо прочего, подобное развитие событий, как отметил дипломат, заставит Евросоюз и США задуматься.

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