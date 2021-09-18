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Иммунолог перечислил основания для досрочной ревакцинации

Анна Берестовая
03:57 18.09.2021
Специалист рассказал, каким категориям граждан следует раньше ревакцинироваться.
Иммунолог перечислил основания для досрочной ревакцинации
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения России ревакцинироваться после прививки от коронавируса следует через полгода пока в стране не сформируется коллективный иммунитет к заболеванию. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что произойдет, если пройти повторную вакцинацию раньше или позже этого срока.

Специалист указал, что слишком ранняя вторая прививка не угрожает здоровью пациентов, однако и особенной пользы от нее ждать не следует. Показана ускоренная ревакцинация лишь отдельным категориям людей, к которым относятся очень пожилые люди и люди, имеющие заметно проявляющиеся иммунодефицитные состояния. Тем не менее, подобные случаи встречаются достаточно редко.

Он также указал, что повторно привиться стоит, уезжая в другое государство на длительный срок. Такая схема адекватна в случае, если срок ревакцинации уже достаточно близок. При этом следует помнить, что после второй прививки до наступления эффекта пройдет около двух недель.

«Но я не рекомендую тянуть больше семи месяцев», - цитирует эксперта радио Sputnik.

Медик уточнил, что те, кто предпочитают откладывать свою повторную прививку, могут столкнуться с рисками для здоровья. Так, по словам  Крючкова, примерно у трети людей уровень антител имеет свойство быстро спадать, либо же антитела изначально не вырабатываются в необходимом объеме.

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