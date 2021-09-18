Жителей Европейской России предупредили о холодной и дождливой неделе

До самого окончания следующей рабочей недели в центре Европейской России ожидаются пониженные температуры и дожди. В это время столбики термометра будут подниматься максимум до 5-10 градусов выше нуля, а осадки временами будут становиться сильными.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Согласно озвученному им прогнозу, самым приятным из ближайших дней окажется суббота - благодаря солнцу и отсутствию осадков. В воскресенье осадков также не ожидается, однако намечается облачность.

«С понедельника совсем холодная погода», - цитирует метеоролога РИА Новости.

Октябрьскую погоду принесут во вторую половину сентября арктические воздушные массы. Он также добавил, что в Гидрометцентре с удовольствием проинформируют при намеке на возможное потепление, однако пока такого ждать не приходится.