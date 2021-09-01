«Здесь все в новинку»: участник команды Кипра о приобретенном на АрМИ опыте
Сборная военной полиции Кипра надеется на победу в конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2022.
© Фото: Минобороны РФ
Выступление на соревнованиях военных полицейских «Страж порядка» в рамках Армейских международных игр-2021, которые проходят на территории Сербии, для представителей Кипра, является возможностью изучить новое для себя вооружение и перенять опыт иностранных коллег. Об этом заявил в ходе второго этапа состязаний военнослужащий Национальной гвардии Кипра, капрал Александрос Зервос. На стрельбище участники из Кипра движутся не спеша, но это их сознательный выбор, отметил полицейский.
«Мы решили передвигаться медленнее, но при этом быть эффективнее в стрельбе. И это дало свой результат: мы потеряли всего пять пуль за всю стрельбу. Это гораздо лучше, чем было вчера», — пояснил он.
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