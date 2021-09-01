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«Здесь все в новинку»: участник команды Кипра о приобретенном на АрМИ опыте

Алексей Курильченко
08:35 01.09.2021
Сборная военной полиции Кипра надеется на победу в конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2022.
«Здесь все в новинку»: участник команды Кипра о приобретенном на АрМИ опыте
© Фото: Минобороны РФ
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Выступление на соревнованиях военных полицейских «Страж порядка» в рамках Армейских международных игр-2021, которые проходят на территории Сербии, для представителей Кипра, является возможностью изучить новое для себя вооружение и перенять опыт иностранных коллег. Об этом заявил в ходе второго этапа состязаний военнослужащий Национальной гвардии Кипра, капрал Александрос Зервос. На стрельбище участники из Кипра движутся не спеша, но это их сознательный выбор, отметил полицейский.

«Мы решили передвигаться медленнее, но при этом быть эффективнее в стрельбе. И это дало свой результат: мы потеряли всего пять пуль за всю стрельбу. Это гораздо лучше, чем было вчера», — пояснил он.

© Минобороны РФ

Таким образом, считает Александрос Зервос, сборная Кипра обязательно придет к победе.

«Мы впервые пользуемся такими пистолетами, никогда в своей жизни не держали их в руках. Так что все здесь для нас в новинку. Вот почему мы решили все делать осторожно, аккуратно обращаться с оружием, и в следующем году мы победим в соревнованиях», — сказал военный полицейский из Кипра.

Второй этап конкурса «Страж порядка» - «Действия патрульного наряда в населенном пункте» -состоялся на сербском полигоне Жича сегодня. Команда Кипра выступала на нем второй, а по итогам вчерашних стрельб представители островного государства пока занимают последнюю строчку рейтинга.

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