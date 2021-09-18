На юге Москвы женщину насмерть сбил автомобиль

В Москве женщина погибла на месте после наезда, совершенного водителем легкового автомобиля. Как сообщили в Госавтоинспекции столицы, трагедия произошла на дублере Варшавского шоссе неподалеку от дома 143.

Уже установлено, что пешеход пересекала проезжую часть в неположенном месте, хотя до регулируемого пешеходного перехода было примерно 60 метров, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.