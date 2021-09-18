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Сдано более тысячи единиц оружия: ЦПВС помогает стабилизировать обстановку в сирийской Деръа

Елизавета Потейчук
22:00 18.09.2021
В результате мероприятий, направленных на стабилизацию военной обстановки в сирийской провинции, свой статус урегулировали 3167 человек.
Сдано более тысячи единиц оружия: ЦПВС помогает стабилизировать обстановку в сирийской Деръа
© Фото: Минобороны России
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При активном посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон продолжаются мероприятия по стабилизации военной обстановки в провинции Деръа в Сирии. Свой статус урегулировали 3167 человек, сдано 1089 единиц оружия и более 38 тысяч боеприпасов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции, зарегистрировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил в провинции Алеппо.

Боевики из района населенного пункта Азаз совершили минометный обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ. Из района пункта Басельхая артобстрелу со стороны боевиков подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Согана. Также боевики произвели артиллерийский удар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Тель-Аниб из района пункта Хизван. Потерь среди сирийских военнослужащих не зафиксировано.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зарегистрировано 28 обстрелов со стороны террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 20 обстрелов). В провинции Идлиб зафиксировано 16 обстрелов, в Латакии – шесть обстрелов, в провинции Хама – три обстрела, в Алеппо – три обстрела.

* «Джабхат-Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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