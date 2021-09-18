Собрались сотни: что происходит в Вашингтоне на митинге у Капитолия

В столице США у Капитолия собрались сотни человек в поддержку штурмовавших здание 6 января. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в центре Вашингтона. Полиция приведена в повышенную готовность.

Столкновений во время демонстраций пока не наблюдалось. Митинг проходит спокойно. Множество людей выступает с национальной символикой.

Ранее стало известно, как американские спецслужбы готовятся к митингам у здания конгресса. Чтобы заселиться в гостиницу, человеку нужно получить подтверждение от спецслужб.