Собрались сотни: что происходит в Вашингтоне на митинге у Капитолия
Несколько сотен человек собрались у Капитолия на митинг в поддержку участников штурма здания Конгресса 6 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lenin Nolly Keystone Press Agency Globallookpress
В столице США у Капитолия собрались сотни человек в поддержку штурмовавших здание 6 января. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в центре Вашингтона. Полиция приведена в повышенную готовность.
Столкновений во время демонстраций пока не наблюдалось. Митинг проходит спокойно. Множество людей выступает с национальной символикой.
Ранее стало известно, как американские спецслужбы готовятся к митингам у здания конгресса. Чтобы заселиться в гостиницу, человеку нужно получить подтверждение от спецслужб.